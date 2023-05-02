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Никаноров Павел Никанорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никаноров
Имя
Павел
Отчество
Никанорович
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5051. Никаноров Павел Никанорович, 17 а. Гр. Зубцовск, у., Кантевс. в., д. Дубакина; — Н. С. 1 уч. Зубцовск. у. Кража, прин. раб. 1 г. Исп. 5 сент. 919.

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