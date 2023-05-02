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Скрябин Григорий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скрябин
Имя
Григорий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9165. СКРЯБИН ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 43 л., Никольск. у., Носковск. в., поч. Кузнецовского. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. 142, лиш св. 5 л. и пор пр. 2 г. Исп. 22 дек. 923.

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