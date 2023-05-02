Поцапай Андрей Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поцапай
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44343. ПОЦАПАЙ, АНДРЕЙ АНТОНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бердичев. у., Спичинецк. в. и м., 39 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 149, 1654¹ и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 30910, арест. отд. 3 г. Исп. 4 Мая 907. | 902 100457 1647 У. | 87 8600 169 М. |99 102287 16541 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 96867. | 95 80671 170 М. | 91 35611 170 М.
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