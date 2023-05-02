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Невоструев Константин Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Невоструев
Имя
Константин
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9460. Невоструев Константин Ефимович, 58 л., Глазовск. у., Ижевск. в., д. Тукбулатово. Вотск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 15 июня 926.

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