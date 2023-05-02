Клейменов Николай Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клейменов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5987. КЛЕЙМЕНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 34 л., Сызранск. у., Самайкинск. в., д. Фабричных Выселок, б. Симбирск. Губсуд, Ст. ст. 180 и 220, лиш. св. 1½ л., Исп. 26 февр. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.