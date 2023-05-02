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Клейменов Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клейменов
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
26 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5987. КЛЕЙМЕНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 34 л., Сызранск. у., Самайкинск. в., д. Фабричных Выселок, б. Симбирск. Губсуд, Ст. ст. 180 и 220, лиш. св. 1½ л., Исп. 26 февр. 923.

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