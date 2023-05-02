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Тарасенко Харлампий Гордеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарасенко
Имя
Харлампий
Отчество
Гордеевич
Дата исполнения приговора
02 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 339
Источник
Скан
Оригинальная запись
12531. Тарасенко Харлампий Гордеевич, 23 л., Кубанск. окр., Брюховецк. р. Н. С. 24 уч. Кубанск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 2 июня 926.

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