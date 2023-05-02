Шлыкова Марфа Ильинична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шлыкова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Ильинична
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12173. ШЛЫКОВА, МАРФА ИЛЬИНИЧНА, 60 л. Гр. Сарапульск. у., Кельчинск. в.; — Н. С. 6 уч. Сарапульск. у. Кумышковар., лиш. св. 1 г. Исп. 22 июня 920.
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