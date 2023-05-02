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Кузьмичев Василий Харитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмичев
Имя
Василий
Отчество
Харитонович
Дата исполнения приговора
28 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7459. КУЗЬМИЧЕВ ВАСИЛИЙ ХАРИТОНОВИЧ, 32 л., Козловск. у., Градско-Стрелецк. в., с. Донского. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 28 апр. 923.

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