Кузнецов Владимир Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Владимир Семенович

Кузнецов Владимир Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Владимир
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
03 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7310. КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, 19 л., Бежецк. у., Яковлевск. в., д. Захаровки. Н. С. 13 р. г. Твери. Ст. 81в, лиш. св. 1½ г. Исп. 3 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.