Амхинец Евна Алтеров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Амхинец
- Имя
- Евна
- Отчество
- Алтеров
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44852. АМХИНЕЦЪ, ЕВНА АЛТЕРОВЪ. Мщ. м. Свержени, Рогачев. у., 20 л., рд. въ м. Журавичахъ, Быхов. у.; — Быков. У. С., 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 23 Мая 905.
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