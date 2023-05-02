Архипов Архип Арсеньев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Архип
- Отчество
- Арсеньев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44969. АРХИПОВЪ, АРХИПЪ АРСЕНЬевъ. К. Пермск. у., Култаевск. в., общ. Шумаковскаго, 20 л., рд. въ г. Челябинскѣ; — Пермск. О. С. (во 2 р.), 140, 152 и 1 ч. 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 47512, и 3. Н. 3 уч. Чердынск. у. отъ 1 Марта 904 г., тюр. 3 м. Исп. 30 Апр. 905. | 903 67952 169 М.
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