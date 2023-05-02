Зайкин Петр Терентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайкин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Терентьев
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33636. ЗАЙКИНЪ, ПЕТРЪ ТЕРЕНТЬЕВЪ (онъ же Гришановъ, Терегубовъ, Трегубовъ, Заичкинъ, Самыловъ и Гришинъ). К. Касимов. у., в. и с. Бѣтина, 27 л.; — Рязан. О. С., 134, 135, 13 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 4 г. Исп. 15 Янв. 908. | 904 58671 1655 У. | 902 63654 1655 У. | 901 11457 1647 У. | 900 2396 169 М. | 98 49243 169 М.
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