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Сагуб-Гареев Хусейн

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сагуб-Гареев
Имя
Хусейн
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
28440. САГУБ-ГАРЕЕВ, ХУСЕЙН, 33 л. Гр. Буинск. к., Архангельск. в.; — Н. С. 9 уч. Алатырск. у. Кража, лиш. св. 5 л. условно.

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