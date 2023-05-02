Гурко Константин Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурко
- Имя
- Константин
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 06 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3596. ГУРКО КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ, 33 л., Смоленск. у., Руднянск. в, д. Микулино. В. Т. Западн. фронта. Ст. ст. 76 ч. 2, 180 п. «в», лиш. св. 3 г. 2 м. 5 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 дек. 923.
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