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Мардовский Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мардовский
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8739. МАРДОВСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 33 л., Бахмутск. у., Корсунск. в. и с. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 ноября 923.

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