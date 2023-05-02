Мардовский Василий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мардовский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8739. МАРДОВСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 33 л., Бахмутск. у., Корсунск. в. и с. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 ноября 923.
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