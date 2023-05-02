Греков Александр Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Греков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1818. Греков Александр Петрович, 22 л., Смоленск. г., г. Вольска. В. Т. 2 Кавк. стр. див. и Кав. фл. Ст. ст. 3 ч. 11 В. П. В., 180 п. «е», УК, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 28/ХІІ—26.
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