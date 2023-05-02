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Костин Андрей Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костин
Имя
Андрей
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
28 апрель 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
86968. КОСТИНЪ, АНДРЕЙ ГРИГОРЬевъ. К. Темниковск. у., Бутаковск. в., д. Краснаго-Яра, 31 г.; — Тамбов. О. С., 134, 135, 149 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 28 Апр. 908.

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