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Ремизов Григорий Маркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ремизов
Имя
Григорий
Отчество
Маркович
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8202. РЕМИЗОВ ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ, 29 л., Камышинск. у., В.-Добринск. в. и с. Н. С. 5 уч. Камышинск. у. Ст. 1406, пор. пр. 3 г. Исп. 15 дек.923.

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