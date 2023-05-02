Тонких Алексей Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тонких
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140066. ТОНКИХЪ, АЛЕКСѢЙ НИКИТИНЪ. К. Усман. у., Княже-Байгорск. в., с. Падворокъ, 20 л.; — Усман. У. С. 20 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 2 Нояб. 909.
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