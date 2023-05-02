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Шугаева Анастасия Константиновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шугаева
Имя
Анастасия
Отчество
Константиновна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
12239. ШУГАЕВА, АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА, 22 л. Гр. Медынск. у., Троицк. в., с. Никольского; — Н. С. 6 уч. Медынск. у. Мошеннич., лиш. св. 6 м., по амн. нак. условно.

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