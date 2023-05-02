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Ерохин Федор Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ерохин
Имя
Федор
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
05 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
3031. ЕРОХИН ФЕДОР ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 38 л, Сердобск. у., Бековск. в., с. Нарышкина. Н. С. 5 уч. Сердобск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 5/ІІ—24. 

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