Попов Александр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7892. ПОПОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 27 л., Козельск, у., Бетовск. в , д. Ягодной. Н. С. 7 уч. Козельск. у. Ст. 180-а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 янв. 923.
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