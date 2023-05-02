Крыжановский Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрыжановский Алексей Петрович

Крыжановский Алексей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крыжановский
Имя
Алексей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7138. КРЫЖАНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 24 л., г. Черкассы. Томск. Губсуд. Ст. ст. 57, 62, 64, 67, 91, 222, лиш. св. 10 л. И пор. пр. 5 л. Исп. 1 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.