Воронцев Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронцев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21726. ВОРОНЦЕВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЪЕВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Тары, 58 л., рд. въ г. СПБ.;—М. С. 1 уч. Тарск. у., 1 и 6 п. 13, 169, 8 п. 170 и 3 и. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Окт. 908. 94 70082 170 М. | 89 75496 169 М. | 92 107611 1655 У. | 71 398 1637 У. | 91 89899 169 М.
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