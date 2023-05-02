Колодяжный Степан Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колодяжный
- Имя
- Степан
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86546. КОЛОДЯЖНЫЙ, СТЕПАНЪ Леонтьевъ. Сс.-посел. Каинск. у., Тасеевск. в., 44 л., рд. Воронеж. г., Павлов. у., Семеновск. в. и с.; — Острогож. О. С., 133, 149, 152, 1647, 13 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., по отб. нак. тюр. 1 г., по приг. Полиційместера г. Красноярска, отъ 11 Окт. 907 г., арест. отд. 2 г. Исп. 7 Мая 908. | 905 74627 1651 У. и У. о сс. | 97 88521 1654 У.
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