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Церковный Александр Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Церковный
Имя
Александр
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
23 май 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 585
Источник
Скан
Оригинальная запись
96823. ЦЕРКОВНЫЙ, АЛЕКСАНДРЪ Дмитріевъ. Мщ. г. Маріуполя, 21 г., рд. въ г. Богодуховѣ; — Таганрог. О. С., 152, 1630 и 1632 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 93424 н приг. сего С., отъ 28 Сент. 906 г., каторж. раб. 8 л. Исп. 23 Мая 908.

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