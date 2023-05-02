Акимова Александра Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129352. Акимова, Александра Иванова. Мщ. г. Двинска, 20 л.; — У. Чл. О. С. по 1 уч. Двинск. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 27 Іюня 909. | 28 Дек. 908 г. Г. С. 2 уч. г. Двинска—т. 1½ м.
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