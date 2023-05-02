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Кауров Афанасий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кауров
Имя
Афанасий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
15692. КАУРОВ, АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 41 г. Гр. Камышловск. у., Знаменск. в., с. Темновского; — Н. С. 8 уч. Камышловск. у. Пьянство, лиш. св. 1½ г. Исп. 12 окт. 920.

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