Микешин Василий Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Микешин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 330
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89445. МИКѢШИНЪ, ВАСИЛІЙ НИКИтинъ. Дворян. Симбир. г., 53 л., рд. Симбир. у., Алатырск. в., въ с. Снягинѣ; — СПБ. С. П., 51, 55 и 3 п. 1 ч. 129 Уг. У., тюр. 3 м. Исп. 5 Мая 908.
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