Демидов Иван Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демидов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46429. ДЕМИДОВЪ, ИВАНЪ МАТВѢЕВЪ. К. Тотемск. у., Шевденицк. в., д. Окуловской, 19 л.; — Вологодск. О. С., 139, 9 и 2 ч. 1459 и 1 ч. 1634 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 14 Іюня 905.
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