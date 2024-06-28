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Демидов Иван Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демидов
Имя
Иван
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46429. ДЕМИДОВЪ, ИВАНЪ МАТВѢЕВЪ. К. Тотемск. у., Шевденицк. в., д. Окуловской, 19 л.; — Вологодск. О. С., 139, 9 и 2 ч. 1459 и 1 ч. 1634 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 14 Іюня 905.

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