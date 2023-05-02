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Чуфистов Федор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуфистов
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
30328. ЧУФИСТОВ, ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 47 л. Гр. Мариинск. у., Мало-Песчанск. в., с. Кирсановки; — Н. С. 3 р. Мариинск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 31 дек. 920.

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