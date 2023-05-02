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Гусев Архип Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Архип
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
23 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3625. ГУСЕВ АРХИП ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 24 л., Ардатовск. у., Наченальской в. и с. Иркутск. Губсуд. Ст. Ст. 105, 109, 144, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 23 апр. 923.

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