Аникина Степанида Евлампиева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аникина
- Имя
- Степанида
- Отчество
- Евлампиева
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129527. Аникина, степанида евлампіева. К. Егорьевск. у., Архангелы м. в., д. Воронина, 18 л.; — Г. С. г. Покрова 21 Іюля 909, 169 и 8 п. 70 М., тюр. 6 м. Исп. 31 Іюля 909. | 906 16333 169 М.
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