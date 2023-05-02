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Аникина Степанида Евлампиева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аникина
Имя
Степанида
Отчество
Евлампиева
Дата исполнения приговора
31 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129527. Аникина, степанида евлампіева. К. Егорьевск. у., Архангелы м. в., д. Воронина, 18 л.; — Г. С. г. Покрова 21 Іюля 909, 169 и 8 п. 70 М., тюр. 6 м. Исп. 31 Іюля 909. | 906 16333 169 М.

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