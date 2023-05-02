Брезовская Минна Фрицева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрезовская Минна Фрицева

Брезовская Минна Фрицева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брезовская
Имя
Минна
Отчество
Фрицева
Дата исполнения приговора
03 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45415. БРЕЗОВСКАЯ, МИННА ФРИЦЕВА. Мщ. г. Вендена, 26 л.; — М. С. 5 уч. г. Риги, 173 и 2 п. 174 М., тюр. 2 м. Исп. 3 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close