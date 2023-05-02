Ефременков Федор Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефременков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82275. ЕФРЕМЕНКОВЪ, ФЕДОРЪ АБРАмовъ (онъ же Абрамовъ), 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Смоленск. у., Кощинск. в., д. Бобырей; — Смоленск. О. С., 17 Марта 911, 152, 2 ч. 1654², 152¹, 2 ч. 1654¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 23 Мая 911. | 909 97897 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 114. | 906 40833 170 М. | 904 19923 169 М.
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