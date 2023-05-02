Зызас Юрий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зызас
- Имя
- Юрий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46940. ЗЫЗАСЪ, ЮРІЙ ПАВЛОВЪ. К. Маріампольск. у., гм. Алексотская, д. Сапожнишки, 26 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 1489 и 1 ч. 1490 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. и 4 м. Исп. 2 Мая 905.
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