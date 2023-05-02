Вишневский Янкель Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вишневский
- Имя
- Янкель
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21487. ВИШНЕВСКІЙ, ЯНКЕЛЬ ЛЕЙБОВЪ, Мщ. м. Голышана, Ошмянск. у., 23 л.;—СПБ. О. С., 134, 135, 132, 977 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С. 50 уч. г. СІІБ. отъ 12 Нояб. 907 г., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Нояб. 908. 905 20649 1651 У. | 902 105032 977 и 1651 У.
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