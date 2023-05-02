Китаев Александр Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Китаев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 06 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5966. КИТАЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 37 л., Курмышск. у., Языковск. в., с. Медяны, Н. С. 3 уч. Курмышск. у., Ст. 94 ч. 1, лиш. св. 1 г. 1 м., Исп. 6 марта 923.
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