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Китаев Александр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Китаев
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
06 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
5966. КИТАЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 37 л., Курмышск. у., Языковск. в., с. Медяны, Н. С. 3 уч. Курмышск. у., Ст. 94 ч. 1, лиш. св. 1 г. 1 м., Исп. 6 марта 923.

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