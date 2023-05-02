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Окатов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Окатов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7168. ОКАТОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 18 л., б. Екатеринбургск. у., Глинск, в., д. Сохаревой. Н. С. 15 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 авг. 923.

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