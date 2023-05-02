Щербицкий Людвиг
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербицкий
- Имя
- Людвиг
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 682
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19075. ЩЕРБИЦКІЙ, ЛЮДВИГЪ (онъ же Богдановъ). Мщ. изъ сс. г. Тары, 43 л., рд. въ г. Двинскѣ; — Омск. С. П., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 6 Сент. 908. Въ 904 г. М. С. 1 уч. Тарск. у., Акц. У.—т. 4 м. 98 20215 313 У. 84 42982 1655 У. 89 16872 1659¹ У. | 74 35947 1655 У.
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