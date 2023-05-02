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Ширяев Василий Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширяев
Имя
Василий
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
30 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8247. ШИРЯЕВ, ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ, 35 л. Гр. Тверск. у., Арининск. в., д. Симонова; - Н. С. 4 р-на г. Твери. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 30 авг. 919.

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