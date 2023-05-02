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Бушуев Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бушуев
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
01 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
949. Бушуев Михаил Петрович, 31 г., Пермск. окр., В.-Городск. р., д. Плесь. Н. С. 22 уч. Пермск. окр. Ст. 180а, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 1/ІІ—26.

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