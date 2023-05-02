Каурин Иван Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каурин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32123. КАУРИНЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ (онъ же Гауринъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Митаво-Баусск. у., Вюрцавск. в., 56 л., рд. т. же у., въ Кронъ-Вюрцавск. в.; — СПБ. С. П. (въ 3 р.), 169, 2 и 5 п. 170 и 1 п. 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 22 Марта 905. | 99 91384 930 У.
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