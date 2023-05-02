Мирослав Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мирослав
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33718. МИРОСЛАВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Люблин. у., с. Войцѣховъ, 39 л.; — С. М. С. 1 окр. Люблин. г. (въ 3 р.), 14², 169, 2 и 5 п. 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 89669, тюр. 8 м. Исп. 7 Апр. 905. | 902 99188 172 М. | 900 65599 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.