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Ширяев Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ширяев
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
26 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
12108. ШИРЯЕВ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ. Гр. Дорогобужск. у., Озерищенск. в., д. Плетневки; — Н. С. 1 уч. Дорогобужск. у. Подлог, штр. 100 т. р. Исп. 26 марта 920.

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