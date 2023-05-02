Загорский Адольф Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Загорский
- Имя
- Адольф
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33615. ЗАГОРСКІЙ, АДОЛЬФЪ НИКОЛАЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Митавы, 28 л., рд. въ г. Баускѣ; — Либав. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Дек. 907. | 907 12558 174 М. | 906 42810 1655 У. | 902 86989 1657 У., но наст. приг. поглощ. приг., напеч. въ 902 г. № 2587. | 98 69306 169 М. | 96 35262 174 М. | 95 70067 172 М.
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