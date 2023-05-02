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Баташов Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баташов
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
15 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
13128. БАТАШОВ, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 42 л. Гр. Слободск. у., Фаленской в., д. Батоши; — Н. С. 4 уч. Слободск. у. Кумышковар., лиш. св. 10 л. Исп. 15 февр. 920.

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