Кудряшов Георгий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудряшов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7263. КУДРЯШОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л., Верхнеудинск. у., Тарбагатайск. в. и с. Н. С. 3 уч. г. Иркутска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 27 апр. 923.
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