Чупин Павел Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чупин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141339. ЧУПИНЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. К. Новгородск. у., Никольск. в., с. Хутыни, 20 л.; — Новгород. О. С. 29 Сент. 909, 140, 1 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., тюр. 5 м. Исп. 30 Окт. 909. | 908 66318 169 М. | 908 28894 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.