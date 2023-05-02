Аспидов Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аспидов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44978. АСПИДОВЪ, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. Сельск. обыв. Мотовилихинск. в. и зав., Пермск. у., 22 л.; — Пермск. О. С., 149 и 1464 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 7 Мая 905.
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